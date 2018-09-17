Москва, 17 сентября, 2018, 08:43 — ИА Регнум. В «Справедливой России» итоги второго тура выборов губернатора Приморья расценили как фальсификацию.

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1775

«В Приморье, по сути, произошёл переворот. Если по итогам подсчета 97% голосов с хорошим отрывом лидировал Андрей Ищенко (КПРФ), то последние три процента дали «победу» выходцу из Росатома Тарасенко. На этих участках у него 100 процентов голосов при 100-процентной явке. Налицо наглая и вызывающая фальсификация», — считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Парламентарию очевидно, что «никакого блага Тарасенко для Приморья не принесёт».

«Если нет честности, то что говорить об остальном. Но Приморье представляет собой полигон для подсчета голосов в Хакасии, Владимире и Хабаровске, а также на весь последующий электоральный цикл что следующего года, что 21-го», — рассуждает депутат в соцсети.

Представитель партии считает, что приморцы нуждаются в поддержке.

«Поэтому я считаю, что мы должны всецело поддержать приморцев и объявить всероссийскую кампанию в их поддержку», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в Приморье прошел второй тур выборов губернатора. Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко после изменения расклада на губернаторских выборах в пользу кандидата от «Единой России» врио главы региона Андрея Тарасенко призвал сторонников выйти на уличную акцию в его поддержку.