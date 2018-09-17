Москва, 17 сентября, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Постсоветские элиты настроены лояльно к США и не замечают их злодеяний. Об этом 16 сентября рассказал политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Он выступил в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Фелисьен Ропс. Сатана сеющий плевелы. 1882

«Все элиты на постсоветском пространстве изначально имеют антисоветский генезис. Во всех странах очень сильной была часть людей, которые молились на американцев. Это такая архитектура элит. И все считали, что американцы ведут себя более-менее разумно», — отметил эксперт.

Кургинян напомнил, что после Второй мировой войны весь мир наблюдал, как Никколо Мавакса и другие румыны, еще недавно срывавшие кожу с еврейских детей, стали капелланами церкви в Вашингтоне. Шло послевоенное возрождение нацизма, которое американцы поддерживали. Потом было участие США в создании и деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Возникло ощущение, что сошли с ума, а впечатление, что они те самые темные силы, насылают на мир как источники хаоса», — заметил эксперт.

Пока элиты, в том числе России, не поймут, что надо быть консервативно-социальной страной и вставать на свою защиту, все время будет «чуть-чуть Му-Му». Сначала стремления «а давайте мы подружимся, а давайте мы найдем точки договора», а затем вопросы «что же они делают?»

«Они уничтожают мир! — ответил политолог. — Они строят этот мир на антигуманистических основаниях. Они ведут к новому мировому порядку, который будет хуже нацистского».

«Отпадение от них и оформление соответствующей реальности есть спасение гуманизма, спасение наших стран. Пока этого не происходит, разговоры о том, какие территории мы будем занимать, второй разговор. Утром деньги, вечером стулья. Утром делиберализация, деамериканизация, вечером защита территориальной целостности и всего остального, иначе — срыв. Это касается не только России, а всех стран мира», — сказал Сергей Кургинян.

Напомним, за возможным расколом внутри православия и конфликтом между РПЦ и Константинопольским патриархатом, желающим дать автокефалию Киеву, многие эксперты политики и религии видят руку США.