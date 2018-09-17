Иркутск, 17 сентября, 2018, 08:41 — ИА Регнум. В городе Усолье-Сибирское (Иркутская область) сегодняшней ночью, 17 сентября, пожарные спасли от гибели 24 жильцов верхних этажей четырёхэтажного многоквартирного дома: на втором этаже горела квартира, и едкий дым распространился по всем этажам. Подробности сообщает региональное ГУ МЧС.

ГУ МЧС РФ по Иркутской области Пожар в Усолье-Сибирском: квартиру подожгли намеренно

Спасатели, прибывшие по вызову жильцов дома в переулке Комсомольском, в условиях сильного задымления эвакуировали по лестничным маршам с применением спасательных устройств 24 человека, в том числе 8 детей. Также им удалось локализовать пожар в горевшей изнутри квартире и не допустить его распространения на соседние помещения.

Как пояснил позднее начальник отдела надзорной деятельности по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району Андрей Лопатин, в процессе разбирательств выяснилось — сгоревшую квартиру снимал мужчина. Сам он заявил, что сознательно поджёг в квартире ковёр и диван, поссорившись со своей сожительницей. Пожар соседи почувствовали только поздней ночью, когда огонь распространился на площадь всей квартиры. Примечательно, что всё время, пока шла спасательная операция, поджигатель стоял возле дома и наблюдал за развитием событий и стихийной эвакуацией людей.

Всего за прошедшие выходные (15−17 сентября 2018 года) на территории Иркутской области произошло 20 пожаров, на которых погибли трое человек.