Томск, 17 сентября, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Серия лекций об этических и правовых аспектах научных исследований в сфере геномных данных прошла в Томском государственном университете (ТГУ) в начале сентября. В рамках мероприятия руководитель Института права и этики Фатос Селита прокомментировал необходимость защиты геномных данных на государственном уровне, сообщает 17 сентября пресс-служба вуза.

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«Уровень современной науки и технологий позволяет извлекать огромные объемы информации из геномных данных: черты характера, здоровье, образование, интеллект. И если эта возможность никак не регулируется, эти сведения могут быть использованы во вред человеку», — сказал эксперт.

Селита добавил, что в эпоху цифровых технологий невозможно полностью защитить геномные данные от злоупотреблений. Эта информация находится в открытом доступе, поскольку используется учеными со всего мира, и говорить о конфиденциальности тут не приходится.

Ранее Роспотребнадзор разработал поправки в закон о персональных данных, в соответствии с которым геном российских граждан может стать частью охраняемых государством сведений о человеке. Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что документ уже прошел необходимые согласования в ведомствах и в ближайшее время готовится к внесению в парламент.

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