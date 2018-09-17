Петропавловск-Камчатский, 17 сентября, 2018, 08:20 — ИА Регнум. В акватории Тихого океана возле берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщили в камчатском филиале Геофизической службы РАН.

(сс) CWitte Землетрясение

Эпицентр подземных толчков, находившийся на глубине 17 км, располагался в 62 км юго-восточнее села Крутоберегово Усть-Камчатского района.

Отметим, что подземных толчков в населенных пунктах Камчатки не ощутили.

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