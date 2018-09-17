Киев, 17 сентября, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Государства, которые подписывали Будапештский меморандум, обманули Украину. Об этом, как передает «Еспресо», заявил бывший президент Украины Леонид Кучма в кулуарах конференции «Ялтинская европейская стратегия».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, президент США Дональд Трамп должен извиниться перед Киевом за невыполнение «ядерным клубом» данного соглашения.

«Главное, (Трампу) надо вернуться и сказать: «Извините, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме», — сказал Кучма.

12 июня бывший посол США на Украине Стивен Пайфер на своей странице в Twitter написал, что Украина лишилась ядерного оружия в обмен на заверения о безопасности, а не гарантии защиты.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, меморандум о гарантиях безопасности (Будапештский меморандум) в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1994 году.

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