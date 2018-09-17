Вашингтон, 17 сентября, 2018, 08:06 — ИА Регнум. В случае кибератак со стороны России, НАТО может применить пятую статью своего устава. Об этом в интервью порталу Axios заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он напомнил, что такая договорённость была достигнута странами альянса на июльском саммите в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Киберпространство

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При этом, как уточнил генеральный секретарь, статья заработает не автоматически, а в зависимости от характера кибератаки. Однако объяснять конкретные условия, при которых эта статья может быть применена, НАТО не намерено, чтобы не давать вероятному противнику никаких «преимуществ». Также, по словам Столтенберга, киберсредства, которые могут быть задействованы в ходе миссий и операций НАТО, будут использоваться только в соответствии с международным правом.

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Напомним, статья 5 Устава Североатлантического альянса гласит, что нападение на одного члена НАТО должно расцениваться как нападение на всех членов НАТО. Однако данная статья не может отменить действие конституции США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о сотрудничестве с целью предотвращения иностранного вмешательства в выборы договорились представители разведок, подписавшие соглашение Five Eyes и включающие в себя спецслужбы Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии и Канады.