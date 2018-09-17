Берлин, 17 сентября, 2018, 08:04 — ИА Регнум. 17 сентября состоится однодневный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Алжир, передает телеканал N-TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

В повестке дня канцлера значится встреча со стоящим у власти с 1999 года президентом Абдельазизом Бутефликой и премьер-министром Ахмедом Уяхья. На встречах внимание будет сосредоточено на вопросах миграции и борьбе с исламистским терроризмом. Также будет рассмотрена тема постоянных конфликтов Алжира с Марокко.

Днем ранее Меркель провела встречу с канцлером Австрии, государства-председателя Совета Европейского союза, на которой обсуждалась тема перераспределения сотрудничества с африканскими странами в интересах Европейского союза. Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Ангела Меркель впервые за долгое время посетила с визитом Африку, слетав в Сенегал, Гану и Нигерию.

Читайте также: Меркель отправляется с трехдневным визитом в страны Африки