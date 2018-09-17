«Кровь стынет в жилах» — британские СМИ впечатлил российский «Ураган»
Лондон, 17 сентября, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Массовые стрельбы реактивной системы залпового огня «Ураган» во время масштабных учений «Восток-2018», которые проводятся на Дальнем Востоке, оставили неизгладимое впечатление у британских журналистов. Представители таблоида The Sun, побывавшие на манёврах, назвали «ужасающими» кадры, на которых запечатлена стрельба РСЗО «Ураган». На видео 20-тонная военная машина выпускает 280-килограммовые ракеты дважды в секунду.
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Представители СМИ отметили, что от увиденного у них «кровь стынет в жилах».
Видео опубликовано: Минобороны РФ
Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие за последние 37 лет военные манёвры «Восток-2018» начались на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана 11 сентября. В учения, которые продлятся до 17 сентября, задействуют около 300 тыс. военнослужащих, свыше тысячи летательных аппаратов, до 36 тыс. бронемашин, а также корабли и суда обеспечения. На одном из этапов манёвров к российским военным присоединяться китайские и монгольские подразделения.
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Ранее немецкие СМИ заявили, что с помощью проведения масштабных военных учений «Восток-2018» Россия даёт странам Запада мощный и недвусмысленный сигнал.