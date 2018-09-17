Донецк, 17 сентября, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Подозреваемый в покушении на убийство главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко рассказал детали подготовки к теракту в ресторане, сообщает 17 сентября «Звезда» со ссылкой на видео допроса, которое предоставило Министерство госбезобасности (МГБ) ДНР.

Убийство

Так, мужчина, представившийся Александром Погореловым, заявил, что его завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), который и поставил перед ним задачу «ликвидировать Захарченко».

Местом совершения теракта был выбран ресторан «Пушкин», где в туалете он заложил взрывное устройство, изготовленное специалистами СБУ. Погорелов был задержан еще в 2017 году, но после убийства Захарченко сотрудники МГБ показали кадры допроса, в ходе которого он признался, что знал о существовании второй группы, которая готовила теракт в другом здании.

Он также рассказал, что новое взрывное устройство было предоставлено спецслужбами США, его стоимость составляет порядка $10 тыс.

Напомним, 31 августа в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв. В результате теракта погибли два человека — глава ДНР Александр Захарченко и его охранник. По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, к убийству Захарченко причастны сотрудники СБУ и представители западных спецслужб.

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