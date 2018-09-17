Берлин, 17 сентября, 2018, 07:31 — ИА Регнум. 16 сентября в Берлине состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с ее австрийским коллегой Себастьяном Курцем, посвященная проблеме охраны внешних границ Европейского союза (ЕС), пишет газета ABC.

Adrian Grycuk Штаб-квартира Frontex

Меркель и Курц договорились о расширении полномочий и компетенций европейской службы охраны внешних границ Frontex к 2020 году. Оно предполагает частичное делегирование полномочий отдельных государств службе Frontex.

«Мы укрепляем Frontex, и это также означает (за это выступаю я), что расположенные на внешних границах государства уступают национальные полномочия, чтобы наделить Frontex поистине широкими компетенциями, которые необходимы для выполнения его работы», — сказала Ангела Меркель.

Она подчеркнула, что меры по охране границ не должны делать иммиграцию невозможной.

«Если мы не сможем защитить внешние границы ЕС, не сможем позволить себе свободное передвижение через границы между европейскими странами», — предупредил Себастьян Курц.

По его мнению, служба должна действовать так, чтобы мигранты не могли даже покидать африканские порты.

Ранее власти Испании и Венгрии заявили, что их не устраивает уступка национального суверенитета в пользу Frontex.

В июне Европейская комиссия предложила втрое увеличить бюджет на решение вопросов миграции — до €34,9 млрд. €12 млрд зарезервировано на укрепление Frontex и увеличение его контингента до 10 тыс. человек с 2020 года. В настоящее время в его рядах служат 1500 чел.

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