Париж, 17 сентября, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится 17 сентября в Кальвадос, департамент на северо-западе Франции, один из департаментов региона Нормандия, чтобы обсудить внешнюю торговлю с главой региона Эрве Морином, сообщает МИД Франции.

U.S. Air Force Жан-Ив Ле Дриан

Министр посетит компанию Filt, созданную в городе Кан в 1860 году, которая экспортирует 40% нормандской продукции на международный рынок.

Жан-Ив Ле Дриан вместе с Эрве Морином откроют церемонию подписания меморандума о взаимопонимании между Business France, агентством развития Нормандии и Торгово-промышленной палатой Нормандии. Этот меморандум станет четвертым заключенным договором между государством и регионом.

Министр также представит доклад о развитии национальной политики поддержки экспорта.

Нормандия — промышленный регион Франции. Благодаря выходу в Атлантический океан здесь широко развита международная торговля. Более 45% населения заняты в сфере торговли, транспорта и услуг.