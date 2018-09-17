Тюмень, 17 сентября, 2018, 06:39 — ИА Регнум. В Тюмени с 12 сентября зарегистрировано восемь случаев заболеваний острым гастроэнтеритом. Все они покупали шаурму в кафе «Восточный дворик». Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области возбуждено санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

cyclonebill Шаурма

На данный момент проведено обследование сотрудников на носительство возбудителей острой кишечной инфекции, проведен отбор готовых пищевых продуктов и продовольственного сырья. Проводятся лабораторные исследования.

Уже выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства. Главное, в кафе отсутствует централизованное водоснабжение и канализование. Сотрудники кафе не проходили медосмотры. Деятельность кафе приостановлена до решения суда.

Напомним, в июне 2017 года также произошло массовое отравление шаурмой в Ростовской области. Пострадали 22 человека, в том числе и несовершеннолетние.