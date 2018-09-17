Игры политические и спортивные: о пересечении параллельных. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 сентября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Порошенко думает, что Украина «переиграла» Россию;
- Макфол заявил, что Путин боится Украину;
- Названа дата введения новых американских пошлин против Китая;
- За повторный референдум по Brexit выступил мэр Лондона;
- ВАДА готово на компромисс для восстановления РУСАДА.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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