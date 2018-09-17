Рига, 17 сентября, 2018, 06:04 — ИА Регнум. Пожарные службы Латвии потушили крупный пожар в складском здании в Риге, сообщила пресс-служба пожарно-спасательных служб Латвии в своем Twitter.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Крупный пожар возник в трехэтажном здании со складскими помещениями на улице Бривибас. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. В настоящее время пожарные ведут работы по окончательной ликвидации возгорания. В результате происшествия пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в финском городе Сало на свечном заводе произошел крупный пожар из-за возгорания 200 тонн парафина. Местные власти из-за пожара проводили эвакуацию жителей близлежащих улиц. После того, как пожар был локализован, жителям разрешили вернуться в свои дома. Пострадавших не было.