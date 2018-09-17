Улан-Удэ, 17 сентября, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Отопительный сезон начался в Улан-Удэ (Бурятия), соответствующее распоряжение подписано горадминистрацией.

Отопление

Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации, к централизованному отоплению в городе подключены 2219 домов, протяженность сетей теплоснабжения составляет более 400 км. Заполнение сетей начнётся 17 сентября. Планируется, что тепло окончательно поступит в квартиры горожан до 27 сентября.

Добавим, четыре объекта с круглосуточным режимом проживания были подключены к теплу ранее. Это детсады, детская клиническая больница и специализированный дом ребёнка.

Напомним, как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, в целом на подготовку к отопительному сезону в республике выделено порядка 1,2 млрд рублей.