Вашингтон, 17 сентября, 2018, 05:49 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и глава корпорации Salesforce Марк Бениофф решил купить журнал Time за $190 млн у медийной компании Meredith, сообщает телекомпания CNN.

TechCrunch Марк Бениофф

Сообщается, что Марк Бениофф вместе со своей супругой будут владеть журналом как семейным капиталовложением. Как заявил главный редактор Time Эдвард Фелсенталь, супруги Бениофф не будут заниматься бизнесом журнала, но будут выполнять наставническую работу в компании. Сделку на покупку журнала предполагается закрыть через 30 дней.

Напомним, в прошлом году медийная корпорация Meredith приобрела за $2,8 млрд издательскую компанию Time Inc., которой принадлежат журналы Time, Forture и People. По данным The New York Times, в этой сделке также участвовали миллиардеры Чарльз и Дэвид Кохи.