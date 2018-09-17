Москва, 17 сентября, 2018, 05:42 — ИА Регнум. Раскол между Константинопольским и Московским патриархатом инспирирован в одностороннем порядке Украиной и стоящими за ней американцами, заявил 16 сентября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

President.gov.ua Пётр Порошенко и патриарх Варфоломей

"Этот раскол в одностороннем порядке инициирован Порошенко и всеми, кто это делает. Движущей силой раскола являются американцы. Они очевидным образом выкручивают руки Варфоломею и всем прочим таким способом, чтобы они нарушили все канонические правила, которые связаны с Константинополем и со всем прочим», — заявил политолог.

По его словам, идет именно односторонний процесс, поскольку и Патриарх Кирилл, и всё его окружение предельно корректно мягко старались балансировать в конфликте между бандеровцами и Москвой ради того, чтобы не допустить раскола.

Кургинян также отметил, что Соединенные Штаты целенаправленно «выкручивают руки» константинопольскому патриарху Варфоломею, чтобы он любыми мыслимыми и немыслимыми способами нарушил все канонические правила.

Напомним, что еще в апреле 2018 года президент Украины Пётр Порошенко запросил у Константинопольского патриарха Варфоломея автокефалию для Украинской православной церкви, которая является частью Московского патриархата. Его обращение было поддержано в Верховной раде Украины и главами непризнанных церквей, включая Украинскую православную церковь Киевского патриархата и Украинскую автокефальную православную церковь.

В сентябре 2018 года секретариат Священного синода Вселенского Константинопольского патриархата сообщил о том, что архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады будут назначены экзархами Константинопольского патриархата в Киеве. Это и послужило начало обвинений со стороны Московского патриархата в нарушении православных канонов и вмешательстве во внутренние дела.