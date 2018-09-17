Алтайский край, 17 сентября, 2018, 05:49 — ИА Регнум. ГУ МСЧС по Алтайскому краю сообщило сегодня, 17 сентября, подробности ЧП с подростком, лишившимся руки во время прыжка с «тарзанки». В том, что ребёнок остался жив, немалую роль сыграли его товарищи — ученики 8 класса Маралихинской средней школы Чарышского района Никита Чебаевский и Данил Косихин.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Подростки спасли попавшего в беду товарища

По словам спасателей, 10 августа 2018 года ребята отправились купаться на реку Маралиха. Взрослых людей поблизости не было. Когда один из ребят прыгнул с веревки, привязанной к дереву, в воду и стал тонуть, на помощь бросился Никита. То, что товарищ лишился руки (она была отсечена до середины плеча) одноклассника не испугало, он крепко захватил тонущего поперек груди и поплыл. Опасность была ещё и в том, что глубина в месте купания детей составляла около двух метров. Тем не менее у ребят хватило сил вытащить травмированного на размытый, высокий берег.

За помощью взрослых побежал Данил, тем временем Никита попытался наложить жгут, чтобы остановить кровь, но в связи с сильным повреждением руки, сделать это не удалось. Тогда подросток, как мог, на руках понёс раненного товарища в сторону Маралихинской участковой больницы. Тут и подоспели взрослые, которые помогли наложить тугую повязку и отвезти в медучреждение. Позднее потерявшего руку подростка доставили в Барнаул вертолетом санавиации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, механическая ампутация произошла в тот момент, когда рука одного из детей попала в петлю, находящуюся на конце веревки.

За проявленную смелость и самоотверженность при спасении человека направлено ходатайство о награждении восьмиклассников медалями МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Между тем пострадавший мальчик сейчас мальчик проходит курс лечения. В дальнейшем ему планируют установить протез.