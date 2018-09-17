Москва, 17 сентября, 2018, 05:29 — ИА Регнум. Выступление певицы Монеточки в московском клубе Gipsy отменено без объяснения причин. Сообщение об этом опубликовано на странице клуба в Instagram.

Елизавета Гырдымова Певица Лиза Монеточка

Певица должна была выйти на сцену 16 сентября, однако отменила концерт незадолго до его начала. Монеточка отказалась выступать «по причинам, известным только ей одной», отмечено в сообщении.

Организаторы пообещали участникам вечеринки вернуть деньги за билеты.

Как сообщало ИА REGNUM, выступающая под псевдонимом Монеточка певица Елизавета Гырдымова стала популярной в интернете. Ранее её творчество и внешность раскритиковала певица Земфира. Псевдоним Гырдымовой также высмеяли комики Иван Ургант и Семен Слепаков.

Читайте также: Ургант и Слепаков высмеяли псевдоним певицы Монеточки