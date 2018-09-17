Пекин, 17 сентября, 2018, 05:01 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс китайской национальной валюты ослаб на 147 базисных пунктов по отношению к доллару США, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

faungg's photos Китайский юань

Курс валюты Китая на 17 сентября составил 6,8509 юаня за доллар США, продолжая колебаться на не самой высокой, если не сказать самой низкой отметке за последний год.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта 2018 года юань ослаб к доллару почти на 5697 базисных пунктов. Будучи в своей «лучшей форме» юань в марте демонстрировал небывалые высоты курса на отметке 6,2822 юаня за доллар. 6 августа юань был на отметке 6,8515 за доллар. Вокруг этой отметки и продолжает колебаться.