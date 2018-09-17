Вашингтон, 17 сентября, 2018, 05:00 — ИА Регнум. Самым прочным веществом во Вселенной может оказаться субстанция, называемая учеными ядерной пастой. Она, предположительно, образуется в недрах нейтронных звезд, говорится в статье журнала Science News.

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Поведение материи в глубине нейтронной звезды смоделировали на компьютере ученые Индианского университета в Блумингтоне (США). Они рассчитали усилие, которое потребуется для «растягивания» ядерной пасты. Прочность такой субстанции превысила показатели для любого другого известного вещества.

Ядерная паста (nuclear pasta) — теоретическая субстанция, которая образуется примерно в километре от поверхности нейтронной звезды. Ядра атомов здесь представляют собой плотную смесь нейтронов и протонов. Субстанция принимает форму капель, трубок или листов. В глубине звезды материя образует огромное ядро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исследование, проведенное Чикагским университетом, опровергло теорию, в которой темная энергия рассматривается как проявление дополнительных измерений нашего пространства-времени. Для проверки этой гипотезы ученые использовали данные, полученные в 2017 году при наблюдении слияния нейтронных звезд.