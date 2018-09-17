Пекин, 17 сентября, 2018, 04:32 — ИА Регнум. Китай сохранит за собой звание одного из самых быстрорастущих авиационных рынков благодаря постоянному расширению потребительского спроса и авиационных мощностей, было заявлено на промышленной конференции в городе Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

Brücke-Osteuropa Аэропорт. Гуанчжоу

Китай построит более 130 новых аэропортов к 2025 году, благодаря которым общее их число увеличится до 370, заявил замдиректора Администрации гражданской авиации Китая Ван Чжицин на 24-м всемирном форуме по развитию авиамаршрутов.

В 2017 году Китай запустил 382 новых международных авиарейса, в результате чего общее их число увеличилось до 1634, то есть в два раз больше, чем в 2015 году, отметил Ван. В то же время 550 млн поездок на самолете было совершено в Китае за 2017 год, что составляет 16,3% мирового объема.

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Отметим, что в форуме приняли участие представители более 300 авиалиний, 700 аэропортов и 130 правительственных департаментов туризма из более чем 110 стран и регионов мира.