Берлин, 17 сентября, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Один из крупнейших банков Германии Deutsche Bank планирует вывести около 450 млрд евро активов из Великобритании во Франкфурт из-за давления Европейского центробанка (ЕЦБ), сообщает Financial Times.

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Как сообщает издание, ЕЦБ указывает немецкому банку уменьшить свой капитал в Великобритании на 75%, чтобы филиал Deutsche Bank в Лондоне соответствовал критерям, которые установлены для филиалов европейских банков, находящихся в третьих странах. Соединенное Королевство станет такой страной после выхода из состава ЕС. В настоящее время, по данным Financial Times, активы Deutsche Bank в Лондоне составляют около 600 млрд евро.

Напомним, в марте 2016 года в Великобритании прошел референдум, по итогам которого жители страны высказались за выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза. В июне 2017 начались официальные переговоры между руководством Великобритании и Евросоюза насчет условий выхода страны из состава ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября канцлеры Германии и Австрии на встрече заявили, что Евросоюзу необходимо приложить все усилия, чтобы не случился так называемый жесткий Brexit — выход Великобритании из ЕС без подписания соглашения о сотрудничестве.