Казань, 17 сентября, 2018, 04:04 — ИА Регнум. Необычные торги прошли в Татарии. При реализации имущества обанкроченного застройщика «Фон-Ривьера», аффилированного с создателем холдинга «Фон» Анатолием Ливадой, проходящим фигурантом дела о хищении 2,34 млрд рублей у порядка 3,2 тыс. дольщиков, права требования на одну из квартир были проданы за рекордно низкие 35 рублей. Покупатель — Ольга С. — помимо этого приобрела право потребовать еще как минимум десять квартир в Набережных Челнах. Все они расположены в комплексе «65−03» в микрорайоне «Яшьлек», который строил другой банкрот — ЗАО «ФОН», принадлежащее Ливаде. Сдать дом планируют к 2019 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Guberniya.info Торги

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На сентябрьских торгах, в рамках которых конкурсный управляющий ООО «Фон-Ривьера», признанного банкротом в конце августа 2017 года, реализовал несколько десятков имущественных прав требования квартир у ЗАО «ФОН». Все они расположены в Набережных Челнах в строящемся доме 65−03. В числе основных покупателей — физлицо Ольга С. и ИП Сабитов Ильдар Радикович. Последний приобрёл право потребовать три квартиры, все сделки с ним были заключены за 270 тыс. рублей. Физлицо же выкупило права требования на десять квартир. Минимальная сумма была 35 рублей, максимальная — 511 тыс. рублей. В сообщении управляющего не уточняются параметры квартир, которые имеет право потребовать у ЗАО «ФОН» покупательница, но даже если речь о студии, то таких низких цен на набережночелнинском рынке недвижимости нет. Теперь задача покупателя — обязать застройщика исполнить свои обязательства, что проблематично. Ведь застройщик является банкротом, а достройку дома ведёт уже другая компания.

Дом, где приобретены квартиры, находится в микрорайоне «Яшьлек», первоначальным застройщиком объекта было ЗАО «ФОН», принадлежащее Анатолию Ливаде. В июле 2018 года мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев во время выездного совещания на стройке сообщил, что закончить строительные работы планируется к 2019 году. Первоначально квартиры в доме должны были передать в июне 2015 года, но у застройщика начались проблемы. Сейчас объект достраивает компания «Профит», а квартиры в нём ждут около 300 дольщиков.

Напомним, ООО «Фон-Ривьера» является застройщиком, создано в марте 2005 года, единственный собственник — Диана Ахметзянова, которая фигурировала в деле Ливады и одновременно с ним её пытались признать банкротом как физлицо.

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ООО было признано банкротом в конце августа 2017 года. Конкурсным управляющим назначен Ильфар Сабиров. К моменту ввода конкурсного производства долги компании превышали 1,994 млрд рублей.

ЗАО «ФОН», созданное Анатолием Ливадой в августа 2004 года, также обанкрочено. Конкурсное производство в отношении застройщика ввели тогда же в августе 2017 года. К тому моменту долги компании составляли свыше 2,649 млрд рублей.