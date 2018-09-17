Москва, 17 сентября, 2018, 04:09 — ИА Регнум. Фантастический боевик «Хищник» возглавил российский прокат по итогам выходных 15 и 16 сентября. Такие данные приводит портал kinobusiness.com.

Цитата из к/ф «Хищник». Реж. Шейн Блэк. 2018. США Хищник

По предварительным данным, с 13 по 16 сентября фильм Шейна Блэка заработал в России и странах СНГ 304,8 млн рублей. Второе место заняла картина Антуана Фукуа «Великий уравнитель 2», собравшая в кассах 44,3 млн рублей.

На третьем месте — отечественная комедия «Счастья! Здоровья!» Фильм Марка Горобца, Армана Манутяна и Леонида Марголина, стартовавший в прокате 13 сентября, заработал 41,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, фильм «Хищник» 2018 года продолжает серию боевиков, первым из которых стал одноименный фильм 1987 года. Сюжет новой картины содержит многочисленные отсылки к оригинальному фильму и вновь рассказывает о столкновении землян с жестокими пришельцами.