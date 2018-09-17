Владивосток, 17 сентября, 2018, 03:57 — ИА Регнум. После обработки 99,10% проколов участковых комиссий победу во втором туре на выборах губернатора Приморья одержал кандидат от «Единой России», врио главы региона Андрей Тарасенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных ЦИК РФ.

Kremlin.ru Андрей Тарасенко

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Итоги прошедшего 16 сентября второго тура голосования на выборах губернатора в Приморье подводили всю ночь. Между кандидатами шла ожесточенная борьба, на счету был каждый голос избирателей. После обработки 95% протоколов лидером был кандидат от КПРФ, депутат ЗС ПК Андрей Ищенко — 51,24%. Андрей Тарасенко к тому времени набирал 46,16%.

После обработки последних протоколов УИК результат изменился в пользу временно исполняющего обязанности главы региона. По данным ЦИК РФ, обработаны 99,10% протоколов УИК. За Андрея Тарасенко проголосовали 49,55%, за Андрея Ищенко — 48,06%. Разрыв между кандидатами незначительный. Тем не менее победу одержал единоросс Андрей Тарасенко.

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Интересно, что на сайте краевого избиркома предварительные данные итогов голосования во втором туре на выборах губернатора Приморья по состоянию на 10:00 по местному времени (03:00 мск) не обновлены. Система показывает информацию после обработки 95% протоколов комиссий: Андрей Ищенко — 51,24% (229 171 голос), Андрей Тарасенко — 46,16% (206 454 голоса).

Как сообщало ИА REGNUM, второй тур голосования на выборах губернатора в Приморье был объявлен после того, как в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не заручился поддержкой абсолютного большинства избирателей. В ходе основного голосования Андрея Тарасенко поддержали 46,45% избирателей, Андрея Ищенко — 24,63%.

Явка избирателей на 18:00 по местному времени 9 сентября составила 26,57%, 16 сентября — 29,15%.

В 2014 году на выборах губернатора Приморья при явке избирателей в 39,65% победу одержал кандидат от «Единой России» Владимир Миклушевский, за него проголосовали 77,43%.