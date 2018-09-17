Казань, 17 сентября, 2018, 03:20 — ИА Регнум. Следом за исправительной колонией в Зеленодольском районе Татарии банкротные претензии появились и к исправительной колонии №2 в Казани. Иск с требованием признать банкротом федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» был подан саратовской компанией, но пока к производству не принят, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Колючая проволока

В начале июля 2018 года ООО «Сплав Профиль» — истец в банкротном деле — выиграло иск к колонии о взыскании задолженности по государственному контракту №5−1176/2017 от 02.11.2017 года в размере 1 843 237,5 рубля.

«Представитель ответчика заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства для заключения мирового соглашения. Доказательства направления в адрес ответчика проекта мирового соглашения, либо существования переговоров по поводу заключения мирового соглашения, суду не представил», — отмечается в определении суда с уточнением, что ходатайство было отклонено.

В суде также выяснилось, что на поданную досудебную претензию поставщика товара по госконтракту администрация колонии не отреагировала — долг не был погашен. Эта же сумма задолженности сейчас фигурирует в иске о банкротстве.

По данным ЕГРЮЛ, саратовская компания существует с 2013 года, принадлежит трём физлицам и по основному виду деятельности занимается «производством прочих готовых металлических изделий».

ООО «Сплав Профиль» также является поставщиком и колонии №5, к которой иск с требованием признать её банкротом подал нижегородский поставщик, предъявив долги на 786 тыс. рублей.

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Саратовскому поставщику колония №5, базирующаяся в Зеленодольском районе и принимающая осужденных за тяжкие преступления в первый раз, задолжала 1 349 823 рубля 48 копеек долга и 44 812 рублей 29 копеек неустойки. В конце августа 2018 года суд удовлетворил иск о взыскании этой суммы задолженности по договору поставки литейного кокса по госконтракту от 24 ноября 2017 года.