Москва, 17 сентября, 2018, 02:51 — ИА Регнум. Участниками осеннего велопарада в Москве стали 20 тыс. человек. Непогода не помешала велосипедистам, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Mos.ru Осенний велопарад в Москве

Участники мероприятия начали свой путь на Звездном бульваре и в Останкинском проезде. Колонна проехала 30 км по улицам и набережным столицы, финиш состоялся в парке «Красная Пресня».

«Темой велопарада стали мультфильмы, поэтому многие оделись в костюмы любимых персонажей», — говорится в сообщении мэрии.

Велопарад не является гонкой, напомнили организаторы — колонна двигалась со скоростью около 15 км/ч. Цель акции — пропаганда экологичного транспорта и безопасности на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, летом в Москве прокат велосипедов стал рекордным — за май и июнь москвичи и гости города совершили 1,6 млн велосипедных поездок, что вдвое превысило показатели 2017 года. По мнению столичных властей, это связано с увеличением количества велосипедов и станций их аренды, а также с ростом популярности велосипеда как альтернативного вида транспорта.

Читайте также: Велопрокат в Москве ставит рекорды