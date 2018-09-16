Манила, 17 сентября, 2018, 01:55 — ИА Регнум. На Филиппинах мощный тайфун «Мангхут» унес жизни более 60 человек. Об этом сообщает местный портал Rappler со ссылкой на национальную полицию.

Тайфун

Число жертв тайфуна достигло 59 человек, судьба еще 16 человек неизвестна. Пострадали 47 человек. Ранее сообщалось о 32 погибших и 29 пропавших без вести.

Мэр города Итогон Викторио Палангдан сообщил о сходе оползня, который разрушил четыре шахтерских барака. При этом погибли 26 человек, восемь пропали без вести. Оползень мог заблокировать в одном из бараков от 40 до 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, «Мангхут», сформировавшийся в Тихом океане, стал самым мощным в 2018 году тайфуном. Вечером 14 сентября тайфун накрыл северо-восточное побережье Филиппин, а 15 сентября, несколько ослабнув, достиг территории Китая.