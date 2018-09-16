Ереван, 17 сентября, 2018, 01:34 — ИА Регнум. Президенту Азербайджана Ильхам Алиев плевать на своих солдат, потому что его не интересуют солдаты, его интересуют свои миллиарды. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге 16 сентября.

АзерТАдж Ильхам Алиев с семьей на присяге сына

«Ни один азербайджанец не должен верить, что он [Алиев] хочет сделать что-либо ради родины, он [Алиев] хочет только защитить свои миллиарды, то, что он [Алиев] награбил», — сказал Пашинян.

В этой связи глава армянского правительства проинформировал, что сын Ильхама Алиева сегодня был призван на военную службу, назвав это шоу, так как сын Алиева отправился служить в воинскую часть, расположенную в Баку.

«Пусть Алиев отправит своего сына на передовую, на обратную сторону того места, где служит мой сын», — сказал Пашинян.

Он отметил, что если будет отправлять армянских солдат на смерть, то первым будет его сын, который добровольно отправился служить на передовую в Нагорный Карабах.

Вновь обращаясь к Алиеву Пашинян заявил: «Если ты тоже поступишь так, то первым отправь своего сына и не обманывай свой народ, и не представляй защиту своих миллиардов как защиту родины».

По словам премьера, народ Азербайджана понимает, что, когда Алиев с легкостью обостряет ситуацию на границе, он знает, что будут погибать дети других азербайджанцев.

При этом Пашинян заявил, что ни один азербайджанский родитель «не может обвинить нас в чем-либо, поскольку мы прибегаем к ответным действиям, когда иначе уже невозможно».