Киев, 16 сентября, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Власти США считают, что Крым должен принадлежать Украине. Об этом заявил спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По его словам, официальный Вашингтон, который поддерживает целостность Украины, не признает полуостров российской территорией.

Волкер также добавил, что у властей США нет планов по возвращению Крыма в состав Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.