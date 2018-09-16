Киев, 17 сентября, 2018, 00:03 — ИА Регнум. В Оболонском районе столицы Украины таксист влетел в остановку общественного транспорта, сбил двух женщин. Об этом сообщило 16 сентября издание «Апостроф».

ДТП

По словам очевидцев, водитель пытался убежать, но был задержан полицией. Правоохранители подозревают его в употреблении наркотиков, что предстоит проверить наркологам.

«К счастью, высокий бордюр остановил транспортное средство. Однако двое женщин получили телесные повреждения: по предварительной информации врачей, у одной пострадавшей травма руки, у другой — закрытая черепно-мозговая травма», — сообщили журналистам в полиции.

Напомним, ранее стало известно, что четверо погибших в недавней аварии в Ленинградской области были гражданами Украины, жителями Львовской области и Закарпатья.

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