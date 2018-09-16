Киев, 16 сентября, 2018, 23:45 — ИА Регнум. С 2008 по 2017 год карту поляка получили 101 тыс. 937 граждан Украины, сообщило внешнеполитическое ведомство Польши 16 сентября по запросу украинского издания «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Если с 2008 года документ ежегодно получали примерно 8,5−10 тыс. человек, то начиная с 2016 года, число желающих превысило 13 тыс.

Всего почти за десять лет 1248 гражданам Украины отказали в выдаче карты поляка.

Напомним, «карта поляка» — это документ, подтверждающий принадлежность его обладателя к польскому народу вне исторической родины. Владельцы «карты поляка» имеют ряд преимуществ в Польше, в основном связанных с оформлением документов.

Напомним, как сообщил посол Украины в Польше Андрея Дещицы, около 10% украинских студентов, обучающихся в Польше, планируют вернуться на родину.

Читайте также: Посол Украины: украинские студенты не хотят возвращаться из Польши