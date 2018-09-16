Архангельск, 16 сентября, 2018, 23:11 — ИА Регнум. В Финляндии прошел Второй Конгресс Университета Арктики (UArctic). Он собрал более 600 человек из более чем 30 стран. Основными темами стали охрана окружающей среды, связь, метеорологическое сотрудничество и образование.

Uarctic.org Университет Хельсинки

На открытии конгресса выступили премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, принц Монако Альбер II, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Алекси Харконен.

«Сегодня арктическое и арктическое сотрудничество во всем мире важнее, чем когда-либо. Изменение климата — факт. Его последствия оказывают серьезное влияние на Арктику. Этим летом было показано, что мы должны быть лучше подготовлены к экстремальным погодным условиям, долгим сухим периодам и даже широко распространенным лесным пожарам в наших северных широтах», — отметил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

Вопрос изменения климата — один из пунктов повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Освещение этой повестки является одним из приоритетов Конгресса.

Помимо программных докладов высокого уровня Конгресс включает в себя почти 50 научных событий. В рамках конгресса состоялись научная конференция, заседание Совета Университета Арктики, форум ректоров, студенческий форум и встречи руководителей тематических сетей и институтов Университета Арктики.

«Конгресс является важным форумом для лидеров арктических государств для обмена идеями с руководителями образовательных учреждений и научным сообществом региона. Мы очень благодарны Премьер-министру за посещение Конгресса, и Правительству Финляндии за поддержку», — высказалась председатель Совета Университета Арктики Лииса Холмберг.

Вместе с ректором Университета Оулу Йоуко Ниинмяки она провела круглый стол для ректоров вузов. Елена Кудряшова, ректор САФУ, выступила с докладом «Образование для молодых арктических ученых: новые практики». Кстати, ее избрали в состав правления Университета Арктики.

Помимо круглого стола, был проведен конкурс грантов для молодых исследователей, а также несколько научных конференций. На них были представлены результаты работы по прошлогодним грантам. Темы касались психологических аспектов работы в Арктике. Например, доклад «Психологическая диагностика на этапе профессионального отбора работников по добыче алмазов в циркумполярных условиях» Я.А. Корнеева.

Одним из ключевых событий стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М. В. Ломоносова и Университетом Оулу. «Приятно видеть, что арктическая сеть растет. Глобальные проблемы могут быть решены только вместе», — отметил ректор Университета Оулу Йоуко Ниинимяки. Вузы сотрудничают уже более 20 лет. Сейчас университеты реализуют проекты «Роль педагогического образования в обеспечении социальной справедливости и равенства в Арктике» и «КОЛАРКТИК 2014−2020» (применение 3D-печати в сфере промышленной переработки материалов).

Одним из важных моментов конгресса стало принятие декларации. Она подтвердила будущее сотрудничество всех членов, а также установила несколько важных принципов работы. Например, международную мобильность признали неотъемлемой частью образования. Помимо этого, в декларации подчеркивается нерешенность проблемы доступа северных общин к средствам связи.

«Для коренных и других местных жителей Арктика является их домом и местом для продолжения давних традиций и культуры. На мой взгляд, надлежащие образовательные возможности в отдаленных районах, таких как Арктика, имеют жизненно важное значение для создания устойчивого развития и повышения устойчивости в сообществах», — — сказал премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

Другой важный пункт — необходимость поддержания метеорологического сотрудничества и междисциплинарных исследований. Их признали важными для анализа меняющегося климата Арктики. Не были обделены вниманием искусство, дизайн, творческая экономика и туризм. Их признали необходимыми для поддержания и развития северных культур.