Москва, 16 сентября, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Ранение получил мужчина в столичном метро. Об этом сообщает вечером 16 сентября агентство городских новостей «Москва».

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Сообщается, что информация об инциденте поступила в отделение полиции около 19:00 мск. Двое мужчин вступили в конфликт на станции метро «Киевская». Один из участников ссоры ударил второго острым предметом в спину и скрылся.

Пострадавший обратился за медицинской помощью. Полиция устанавливает обстоятельства и причины инцидента. Нападавший разыскивается. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в здании Курского вокзала столицы злоумышленник напал на молодого человека и девушку. Злоумышленник был задержан полицией. Им оказался ранее судимый за убийство уроженец Грузии. Он был направлен на медицинское освидетельствование.