Москва, 16 сентября, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Ничья между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом» в матче седьмого тура чемпионата России была бы более справедливым результатом. Об этом, как передает Матч ТВ, заявил главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.

Дмитрий Голубович Массимо Каррера

«Я не согласен, что это правильный результат, — заявил Каррера. — Ничья была бы более справедливым итогом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября московский «Спартак» на своем поле уступил грозненскому «Ахмату» в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:2.

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