Соледар, ДНР, 16 сентября, 2018, 22:12 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли четыре населенных пункта на территории ДНР, сообщили 16 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

С 19:30 до 20:20 мск украинские каратели обстреляли поселки Ленинское, Коминтерново и Саханку. В Коминтерново и Ленинское прилетели в общей сложности 11 мин из 120-мм миномета и 16 мин из 82-мм миномета. По Саханке боевики ВСУ выпустили 12 мин из 82-мм миномета и произвели восемь выстрелов из пушки БМП-1.

В 20:30 мск поселок Спартак обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили две мины из 120-мм миномета. Обстрел шёл из захваченной ВСУ Авдеевки.

Напомним, минувшим вечером ВСУ также обстреляли четыре населенных пункта ДНР и окраину Донецка. Боевики применяли минометы разных калибров и станковые гранатометы.

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