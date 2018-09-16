Ужгород, Украина, 16 сентября, 2018, 22:01 — ИА Регнум. В аварии, которая произошла в ночь на 15 сентября в Волосовском районе Ленинградской области, погибли два жителя Закарпатья и две женщины из Львовской области, сообщили 16 сентября закарпатские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По словам следователей, водитель фуры DAF уснул за рулем, выехал на встречную полосу и протаранил микроавтобус Mercedes-Sprinter на украинских номерах. После аварии он попытался выбросить видеорегистратор и ключи от машины.

Погибшие женщины 1984 и 1991 года рождения были сестрами, у погибшего пассажира 1969 года рождения осталось шестеро детей, сообщила журналистам супруга собственника автобуса.

Напомним, авария произошла 15 сентября около часа ночи на 76 километре трассы, ведущей из Санкт-Петербурга к границе с Эстонией.

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