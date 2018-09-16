Москва, 16 сентября, 2018, 20:59 — ИА Регнум. 16 сентября на стадионе «Открытие Арена» между коллективами «Спартак» и «Ахмат» был разыгран матч в рамках 7-го тура регулярного сезона Российской Премьер-лиги 2018/19 по футболу. Противостояние завершилось сенсационной победой грозненского клуба.

Mos.ru Стадион «Открытие Арена»

Первый мяч на экваторе первой половины матча забил бразильский центральный защитник Родолфо точным ударом с пенальти — 0:1. На 56-й минуте игрок национальной сборной России Георгий Джикия вновь сделал счет равным — 1:1. Голевую передачу на свой счет записал Фернандо. Через 30 минут Антон Швец вывел «Ахмат» вперед — 1:2.

Статистика матча («Спартак"/"Ахмат»)

Удары 11/8

Удары в створ ворот 3/5

Процент владения 60%/40%

Нарушения правил 16/14

Поданные угловые 5/4

Набрав 10 очков «Ахмат» поднялся на 8-ю строчку. «Спартак» с 14-ю очками остался на 2-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Спартак»: Максименко, Джикия, Боккетти, Комбаров, Рассказов, Фернандо, Попов, Зобнин, Зе Луиш, Ломовицкий, Ханни.

«Ахмат»: Городов, Родолфо, Анхель, Семенов, Гащенков, Думбия, Исмаэль, Мохаммади, Уциев, Бериша, Иванов.

Бригада арбитров: Василий Казарцев | Владимир Миневич | Рашид Абусуев.

Желтые карточки: Бериша — 25, Зобнин — 35, Ханни — 38, Иванов — 39, Семенов — 42, Гащенков — 56, Городов — 90+5.

Авторы забитых мячей: Родолфо (пен) 20 — 0:1, Джикия 56 — 1:1, Швец 86 — 1:2.