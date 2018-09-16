Владивосток, 16 сентября, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Коммунист Андрей Ищенко лидирует во втором туре губернаторских выборов в Приморье. Послед обработки более 76% бюллетеней Андрей Ищенко (КПРФ) набирает 52,70% голосов, опережая соперника от «Единой России» Андрея Тарасенко (44,72%) более чем на 8%.

ИА REGNUM Подземный переход в центре Владивостока

«Пока рано говорить о полной и безоговорочной победе Андрея Ищенко, но сам факт лидирования на выборах оппозиционного кандидата уже говорит о многом», — заявил в эфире НСН директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

«Второй тур выборов в России вещь очень редкая, и всем очевидно, что в нем действительно решается, кто победит. Этим обусловлена высокая явка — люди пришли повлиять на происходящее. Я не знаю, чем это закончится. Можно будет сказать только после окончательного пересчета голосов, но сам факт того, что кандидат от оппозиции может лидировать, уже говорит о многом», — заявил Дмитрий Журавлев.

Политолог отметил, что в Приморье имеет место протестное голосование, которое направлено не против «конкретного коммуниста или единоросса», а против существующей ситуации.

«Протестное голосование и протестные настроения россиян не носят политического характера. Люди не хотят возвращаться в 90-е и 80-е. Поэтому ни одна, ни другая оппозиция, как политическая сила, их не интересует. Им не нравятся социальные действия. Дальний Восток требовательнее, чем Центральная Россия. Там действует психология Дикого Запада — меньше патернализма, потому что люди в первую очередь рассчитывают на себя, а уже потом на помощь государства. В целом все, что касается протеста, — это протест социальный», — пояснил Дмитрий Журавлев.

Другое дело, что избиратели, отдавшие голоса в пользу оппозиционного кандидата, возлагают на него определенные надежды.

«Если Ищенко победит, то самый тяжелый вопрос для него возникнет завтра с утра. Что делать с этой победой? Какую иную социальную политику он может проводить? Отменить пенсионную реформу? Нет, это не в его компетенции, это решается на федеральном уровне. Ищенко окажется в ситуации, когда он шел на выборы с определенной позицией, но компетенции для ее реализации у него, как у губернатора, просто не будет. Не потому, что он обманет, а потому, что у него нет таких возможностей. Если мы говорим о пенсионной реформе, то она неизбежна. К коммунистам, которые победили в региональных парламентах, люди уже обратились с требованием отменить повышение пенсионного возраста. Коммунисты оказались в очень неудобном положении. А Ищенко мне просто жалко, если он победит», — уточнил политолог.

Дмитрий Журавлев привел в сравнение первые парламентские выборы после Верховного Совета, когда по списку фактически победила ЛДПР.

«Жириновский говорил: «Если я выиграю выборы, мы будем мыть сапоги в Индийском океане». В итоге сапоги в Индийском океане мы мыть не стали, но эта победа стала самым страшным ударом по имиджу ЛДПР за всю историю. В следующей Думе позиции партии были, мягко говоря, более скромные. Что-то похожее будет и с региональными коммунистами. Не потому что они виноваты, а просто потому, что они попали в такую политическую вилку», — заключил Дмитрий Журавлев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности главы Приморского края Андрей Тарасенко в первом туре губернаторских выборов 9 сентября набрал более 46% голосов, за Андрея Ищенко проголосовали больше 26% избирателей.

После обработки более 50% бюллетеней во втором туре на выборах губернатора Приморья лидирует Андрей Ищенко. По данным избиркома на 00:00 по местному времени (17:00 мск) за кандидата от КПРФ проголосовали 52,54% избирателей (101 112 человек), за кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко — 44,94% (86 492 человека).