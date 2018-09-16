Киев, 16 сентября, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Украина до конца текущего года намерена создать базу военно-морских сил (ВМС) в Азовском море. Об этом сообщается на официальной странице правительства страны в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM ВМС Украины

«Планируется (властями Украины), что до конца года в Азовском море создадут базу ВМС ВСУ», — отмечается в сообщении.

В сообщении также говорится, что в Бердянске уже спущены на воду два артиллерийских бронекатера, что свидетельствует об усилении «военно-морского присутствия» Украины в Азовском море.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью газете The Washington Post сообщил, что Россия якобы намерена «оккупировать» Азовское море.

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