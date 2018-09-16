Киев, 16 сентября, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Украинские журналисты и правозащитники потребовали рассказать о ходе расследования убийств журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета в своём обращении, опубликованном 16 сентября украинским СМИ «Детектор медиа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Ежегодно 16 сентября 18-й год подряд журналисты и правозащитники обращаются к украинской власти с требованием найти и наказать виновных в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, однако в ответ чиновники отмахиваются, давая пустые обещания, отмечают авторы обращения.

«В глазах всего мира дело Гонгадзе стала мерилом качества украинского правосудия. Но для украинского медиасообщества она стала вопросом способности и наличия политической воли в государстве положить конец безнаказанности за убийства журналистов и гарантировать безопасность журналистской деятельности», — сказано в сообщении.

Журналисты призвали власть отчитаться о ходе расследования наиболее громких дел — убийств Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.

«Без расследования этих дел мы не можем говорить о доверии к власти и правоохранительной системе ни со стороны журналистского сообщества, ни со стороны украинского общества», — заявили авторы обращения.

Напомним, украинский журналист Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года в Киеве. Спустя несколько месяцев обезглавленное тело журналиста наши в лесу в Киевской области. К пожизненному заключению за убийство Гонгадзе был приговорен бывший руководитель департамента внешнего наблюдения МВД Украины, генерал Алексей Пукач, также длительные сроки заключения получили трое бывших милиционеров. Заказчиком убийства, по мнению журналистов, мог быть тогдашний президент Украины Леонид Кучма.

Летом 2016 года в Киеве погиб российский журналист Павел Шеремет. Его взорвали в собственном автомобиле. Заказчики и исполнители убийства до сих пор не найдены.

Отметим, что авторы обращения не считают резонансным политическое убийство наиболее известного современного украинского писателя Олеся Бузины, застреленного во дворе своего дома в апреле 2016 года. Впрочем, убийцы Бузины известны, однако их наказание осложняется статусом «патриотов» Украины и «героев АТО», участвовавших в войне против жителей Донбасса.

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