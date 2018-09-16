Владивосток, 16 сентября, 2018, 17:10 — ИА Регнум. В Приморье после обработки 50% бюллетеней во втором туре на выборах губернатора края лидирует кандидат от КПРФ, депутат ЗС ПК Андрей Ищенко. Действующий, с приставкой врио, глава региона, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко пока проигрывает выборы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zspk.gov.ru Ищенко Андрей

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В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае прошёл второй тур выборов губернатора. В него, по итогам единого дня голосования 9 сентября, вышли Андрей Тарасенко, набравший 46,56%, и Андрей Ищенко, за которого в первом туре проголосовали 24,63% избирателей.

Явка на выборах губернатора Приморья во втором туре стала немного больше. По данным на 18:00 по местному времени (11:00 мск) она составила 29,15%, 9 сентября к этому времени в Приморье проголосовало 26,57%.

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После обработки более 50% бюллетеней во втором туре на выборах губернатора Приморья лидирует Андрей Ищенко. По данным избиркома на 00:00 по местному времени (17:00 мск) за кандидата от КПРФ проголосовали 52,54% избирателей (101 112 человек), за кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко — 44,94% (86 492 человека).

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе голосования во втором туре на выборах губернатора Приморья в избирком поступило порядка 10 жалоб на подвоз, подкуп избирателей и незаконную агитацию в пользу одного из кандидатов. Некоторые из жалоб после рассмотрения избиркомом были переданы в правоохранительные органы.

В 2014 году явка избирателей на выборах губернатора Приморского края составила 39,65%. Тогда победу в первом туре голосования одержал кандидат от «Единой России» Владимир Миклушевский — его поддержали 77, 43% избирателей.