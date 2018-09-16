Москва, 16 сентября, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пройдет в Сочи 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган. Путин

«17 сентября в Сочи состоится встреча В. Путина с … Р. Эрдоганом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудят проблематику сирийского урегулирования, а также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

14 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры по урегулированию сирийского конфликта проведут президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 17 сентября.

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