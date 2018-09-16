Анкара, 16 сентября, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Особо опасный боевик по кличке «Али Гевер», включенный в «оранжевый список» МВД Турции, ликвидирован на севере Ирака. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в Генштабе вооруженных сил Турции.

Иван Шилов Курдистан

«Террорист был нейтрализован в результате авиаударов по региону Авашин-Басьян на севере Ирака 14 сентября», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция в последнее время активизировала свои военные действия против курдских группировок, считающихся в стране террористическими. Курдские отряды ведут борьбу за право создания собственной автономии в рамках государства на протяжении многих лет.

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