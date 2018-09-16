Владивосток, 16 сентября, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM опроверг сообщения некоторых СМИ о нарушениях в ходе подсчета голосов во втором туре губернаторских выборов в Приморье. В частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» обвинил сотрудников избирательных комиссий края в фальсификации протоколов.

Primorsky.ru Выборы в Приморском крае

«Некоторое количество сообщений о вопросах и фальсификациях на выборах в Приморском крае мы действительно видим в сети Интернет. Но они не подтверждаются, — заявил Максим Григорьев. — В Приморье продолжает работать наш ситуационный центр. Связавшись с нашими наблюдателями, непосредственно находящимися на избирательных участках, в том числе и принимающих участие в подсчете голосов — а это порядка 1450 человек — мы убедились, что сообщения о фальсификациях во втором туре губернаторских выборов не подтверждаются. Подсчет голосов идет в штатном режиме, данные вовремя вводятся в систему «ГАС Выборы», никаких задержек нет».

«Если подобные сообщения будут появляться еще — у нас будет возможность связаться с наблюдателями непосредственно на участках, где могут быть заявлены нарушения, и оперативно проверить информацию», — подчеркнул директор Института проблем демократии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 16 сентября, в Приморье прошел второй тур выборов губернатора региона, так как неделю назад ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов — Андрей Тарасенко получил 46,57%, а Андрей Ищенко — 24,64% голосов жителей региона.

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