Москва, 16 сентября, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал ход переговоров о заключении мирного договора между Россией и Японией. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 16 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По словам Пескова, переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией будут продолжаться, но у каждой стороны существуют свои ограничители и нюансы в подходах. Однако стратегически лидеры России и Японии подтвердили намерение работать для заключения мирного договора.

Напомним, что на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин сделал премьер-министру Японии Синдзо Абэ неожиданное предложение.

Сперва Абэ заявил, что России и Японии нужно принципиально изменить свои подходы к проблеме заключения мирного договора между двумя странами. Отталкиваясь от этих слов Абэ Путин предложил заключить мирный договор без каких-либо предварительных условий, а уже потом решать территориальный спор.

Абэ после этого крайне неожиданного для него предложения заявил, что подход Японии к проблеме «северных территорий» остается прежним, хотя именно он сам начал разговор с предложения изменить этот подход.

«Давайте все-таки отталкиваться от того, что японская сторона подтвердила намерение идти в сторону мирного договора. Для каждой стороны этот вопрос особенно важный. Важным, наверное, является то, что обе стороны признают большой проблемой: отсутствие мирного договора», — пояснил Песков.

Как ранее неоднократно сообщало ИА REGNUM, проблема отсутствия мирного договора между Россией и Японией на протяжении более чем 70 лет на самом деле не является такой уж страшной — российско-японские отношения вполне сложились и вряд ли заключение мирного договора изменит их характер в лучшую сторону.