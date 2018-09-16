Вашингтон, 16 сентября, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Перешедший из футбольного клуба «Эвертон» в состав команды «Ди Си Юнайтед» форвард Уэйн Руни рассказал о причинах ухода из ливерпульской команды, сообщает 16 сентября The Times.

Станислав Ведмидь Уэйн Руни

По приводимым изданием словам Руни, он сам не хотел уходить. Такое решение видимо было принято владельцем, который таким образом сэкономил на зарплате форварда для приглашения множества новых игроков. Также Руни посетовал, что ему не удалось помочь «Эвертону» в движении команды вперед и выиграть первый с 1995-го года трофей.

Отметим, в прошлом сезоне Руни сыграл 40 игр в составе ливерпульской команды во всех турнирах, в которых забил 11 мячей. В нынешнем сезоне, выступая за «Ди Си Юнайтед» Руни забил 4 мяча в 13 играх.