Тбилиси, 16 сентября, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй считает, что всю ответственность за принятие закона о выращивании и экспорте конопли и последствиях этого процесса должно взять на себя правительство. Об этом патриарх заявил в ходе традиционной воскресной проповеди в кафедральном соборе Святой Троицы 16 сентября.

Patriarchate.ge Католикос-патриарх Илия II

Он подчеркнул недопустимость перехода этих процессов в частный сектор, так как, по мнению патриарха, контролировать производство и экспорт марихуаны и распространение наркотиков в частном секторе государство не сможет.

Илия Второй также отметил, что определяющими моментами в этом вопросе должны быть не экономика и прибыль, которую принесет разведение и экспорт конопли, а судьбы населения.

Часть проповеди он отвел проблеме наркомании и ее опасности и предупредил, что после принятия подготовленного правительством закона в Грузию потянутся наркоманы из других стран, чтобы воспользоваться установленной здесь свободой.

«Мы должны помнить, что это опасно. Опасно потому, что из других стран наркоманы будут приезжать в Грузию и пользоваться предоставляемой здесь свободой. А это будет способствовать еще большему распространению наркомании в Грузии. Поэтому хочу попросить правительство с большой ответственностью отнестись к этому вопросу. Зачем нам такая экономика и прибыль, если мы потеряем наших детей», — подчеркнул Илия Второй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект, согласно которому в Грузии планируется разведение конопли, а затем и ее экспорт в «медицинских целях», был одобрен на заседании правительства. Парламент должен был приступить к рассмотрению законопроекта с понедельника, 17 сентября. После проповеди патриарха председатель Парламента Ираклий Кобахидзе сообщил журналистам, что законодатели начнут рассмотрение только той части законопроекта, которая касается потребления наркотиков. А та часть, которая определяет порядок и условия производства-экспорта марихуаны, будет рассмотрена позднее.

«Мы не спешим. Мы отложим рассмотрение этой части законопроекта, чтобы провести консультации с патриархией и лучше разъяснить обществу суть этого законопроекта», — подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

То, как отреагировало за этот документ население страны, председатель парламента расценил как спекуляции и результат отсутствия информации о реальном содержании и целях законопроекта.

Судя по заявлению спикера, вносить в разработанный МВД документ какие-либо изменения правительство не собирается и отказываться от планов производства-экспорта конопли не намерено, а взятый тайм-аут использует для того, чтобы довести до сознания общества «всю пользу» от этого законопроекта.

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